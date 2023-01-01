DAZN هو المكان الذي يمكن للمشجعين من خلاله مشاهدة كل مباراة من مباريات NFL، بدءًا من الأسبوع الأول وحتى Super Bowl، بالإضافة إلى NFL RedZone وNFL Network 24/7.

الموقع الإلكتروني: dazn.com

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