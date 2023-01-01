WMPU DEV
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الموقع الإلكتروني: wpmudev.org
احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من WMPU DEV على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.
قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.
يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.
كل ما تحتاجه للووردبريس! استضافة فائقة القوة، ودعم مباشر على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وأدوات إدارة الموقع، والمكونات الإضافية المميزة.
الموقع الإلكتروني: wpmudev.org
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