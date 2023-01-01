WebCatalog
Tastemade

Tastemade

tastemade.com

استخدام تطبيق الويب

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Tastemade على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

مهمتنا هي إسعادك وإشراكك وإلهامك من خلال سرد القصص الواقعية وصناع الخبراء. Tastemade هي وجهتك الأولى للأطعمة والسفر وعروض المنزل والتصميم الحائزة على جوائز والمزيد! شاهد Tastemade مجانًا مع قناة Tastemade المباشرة الجديدة على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، وتابع مئات الحلقات من عروضنا الناجحة، بما في ذلك الوصول في نفس اليوم إلى إصدارات Tastemade الحالية.

الموقع الإلكتروني: tastemade.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Tastemade. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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