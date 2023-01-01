توفر لك Fini وكيل الذكاء الاصطناعي الذي لا يكل، وعلى استعداد للإجابة على أسئلة العملاء على الفور، على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. يمكنك التكامل مع أدواتك المفضلة بما في ذلك Zendesk وSlack وDiscord وغيرها الكثير.

الموقع الإلكتروني: usefini.com

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