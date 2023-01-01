وضع جداول أعمال الاجتماع على الطيار الآلي مع AgendaAI. يقوم AgendaAI تلقائيًا بإنشاء جدول أعمال لأي اجتماع من اختيارك عند توصيله بـ Slack أو الإجابة على بعض الأسئلة.

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