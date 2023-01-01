مساعد خدمة العملاء المدعوم بالذكاء الاصطناعي. قم بتمكين عملك من خلال مساعد خدمة العملاء الذي يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع من خلال الجمع بين قوة الذكاء الاصطناعي وخبرة فريقك.

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