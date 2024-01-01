Blazeo

Blazeo

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: blazeo.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Blazeo على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

نحن منصة لتحويل الإعلانات. باعتبارنا شركة خدمات مدعومة بالتكنولوجيا، فإن الخدمات التي نقدمها تشمل التقاط العملاء المحتملين وتأهيلهم وتحديد المواعيد وتوقيع التجنيب. تشمل الأدوات التي نستخدمها للقيام بذلك الدردشة المباشرة ومراكز الاتصال الصوتي والمساعد الافتراضي والاتصالات عبر الرسائل النصية القصيرة. الأدوات التي نقدمها قابلة للتخصيص بدرجة كبيرة، مما يسمح لخدماتنا بالنمو مع توسع عملائنا. يقدم وكلاؤنا المدربون في الصناعة الخبرة لكل عميل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. نحن نهدف إلى أن نكون الحل الأكثر شمولاً وتركيزًا على الدعم لعملائنا في مجال تخصصنا.
الفئات:
Business
Contact Center Outsourcing Service Providers

الموقع الإلكتروني: blazeo.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Blazeo. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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