Slingshot

Slingshot

WebCatalog Desktop ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog Desktop.

استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: getslingshot.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Slingshot على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Slingshot هي خدمة الرد الرائدة ودعم العملاء للخدمات المنزلية ومكافحة الآفات ومحترفي العشب - كل مكالمة أو دردشة أو رسالة نصية أو عميل متوقع.
الفئات:
Business
Contact Center Outsourcing Service Providers

الموقع الإلكتروني: getslingshot.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Slingshot. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

بدائل

ConnectWise Manage

ConnectWise Manage

connectwise.com

ConnectWise Home

ConnectWise Home

connectwise.com

AnswerConnect

AnswerConnect

answerconnect.com

HelloSells

HelloSells

hellosells.com

Futwork

Futwork

futwork.com

SimpSocial

SimpSocial

simpsocial.com

Go Answer

Go Answer

goanswer.io

Blazeo

Blazeo

blazeo.com

قد يعجبك أيضًا

AnswerConnect

AnswerConnect

answerconnect.com

Blazeo

Blazeo

blazeo.com

Go Answer

Go Answer

goanswer.io

EZ Texting

EZ Texting

eztexting.com

Workiz

Workiz

workiz.com

Botsheets

Botsheets

botsheets.com

lphachat

lphachat

alphachat.ai

Intelliverse

Intelliverse

intelliverse.com

Futr

Futr

futr.ai

HomeTriangle

HomeTriangle

hometriangle.com

OmniOmni

OmniOmni

omniomni.io

Handy.com

Handy.com

handy.com

استكشاف

Desktop

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:

WebCatalog
WebCatalog Desktop
Switchbar
Translatium

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.