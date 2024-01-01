بدائل - Slingshot

Go Answer

goanswer.io

في Go Answer، نحن متخصصون في تقديم مجموعة من خدمات الرد الاحترافية، بما في ذلك موظف الاستقبال الافتراضي والرد على المكالمات، ومراكز الاتصال الواردة التي تقدم تلقي الطلبات أو الدعم الفني، والدردشة المباشرة عبر الويب المُدارة، وخدمات القبول القانوني. نحن نخدم مجموعة متنوعة من الصناعات مثل البيع بالتجز...