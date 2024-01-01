SimpSocial

SimpSocial

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الموقع الإلكتروني: simpsocial.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من SimpSocial على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

يعرف SimpSocial الشكل الذي يجب أن يكون عليه برنامج مركز الاتصال الحديث: سريع وقابل للتطوير ومليء بالميزات المفيدة. فهو يوفر لفرق المبيعات والدعم الموارد التي يحتاجونها لتلبية الحصص وإتمام المزيد من الصفقات بسرعة. وهي تحقق ذلك من خلال تقديم برنامج الكل في واحد يمكّن فرق المبيعات من التواصل مع المستهلكين بالطرق التي يفضلونها: عبر الهاتف أو الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني أو وسائل التواصل الاجتماعي. تم تصميم منصة التسويق التسلسلي متعدد اللمس من SimpSocial لضمان التعامل مع العملاء المتوقعين في مجال السيارات بشكل أسرع وأطول وبأقل قدر من الموارد! إنه يتمتع بعمليات تكامل سلسة مع جميع أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM) الرئيسية، مما يجعله أمرًا ضروريًا لزيادة مبيعاتك إلى 10 أضعاف. يعد التبديل إلى SimpSocial أمرًا بسيطًا لأي فريق، سواء كان كبيرًا أو صغيرًا. SimpSocial هي أداة إنتاجية تسمح لك بأتمتة سير عملك. سوف تقضي وقتًا أطول في إنشاء علاقات مع العملاء بدلاً من اللعب على هواتفك إذا كنت تستخدم المشغلات. يمكنك أيضًا الاتصال بالعملاء المتوقعين من أي جهاز كمبيوتر لأن SimpSocial يتولى المهمة الشاقة المتمثلة في الجمع بين العملاء المتوقعين من قنوات مختلفة في منصة ذكية واحدة. ومن الأفضل الآن أن نركز على النهج الثوري لتوليد عملاء محتملين: الاستجابة الضخمة للعملاء المحتملين عبر الرسائل النصية والمكالمات. هل تريد معرفة المزيد عن SimpSocial وما يمكن أن يقدمه لك؟
الفئات:
Business
Contact Center Outsourcing Service Providers

الموقع الإلكتروني: simpsocial.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ SimpSocial. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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