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Angi

Angi

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: angi.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Angi على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تقوم Angi بتوصيلك بالمحترفين الذين تم فحصهم، والمراجعات التي تم التحقق منها، والأسعار العادلة لأي مشروع أو خدمة منزلية - بدءًا من التنظيف ورعاية الحديقة إلى الإصلاحات والتجديدات.

الموقع الإلكتروني: angi.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Angi. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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