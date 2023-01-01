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تقوم Angi بتوصيلك بالمحترفين الذين تم فحصهم، والمراجعات التي تم التحقق منها، والأسعار العادلة لأي مشروع أو خدمة منزلية - بدءًا من التنظيف ورعاية الحديقة إلى الإصلاحات والتجديدات.

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