تعمل منصة الخدمة في نفس اليوم لدينا على توصيلك على الفور بمهام ماهرة للمساعدة في التنظيف وتجميع الأثاث والإصلاحات المنزلية وتنفيذ المهمات والمزيد.

الموقع الإلكتروني: taskrabbit.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ taskrabbit. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.