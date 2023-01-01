Lalamove هي الشركة الرائدة في مجال توفير خدمات التوصيل والبريد السريع ومنصة تأجير الشاحنات في نفس اليوم في هونغ كونغ. يقوم تطبيق الهاتف المحمول الخاص بنا بتوصيل السائقين على الفور لتقديم الخدمات عند الطلب بنقرة واحدة فقط. يقوم شركاؤنا السائقون بتشغيل مجموعة واسعة من المركبات بما في ذلك الشاحنات والشاحنات الصغيرة والدراجات النارية لتوصيل أي شيء تقريبًا بأي حجم.

الموقع الإلكتروني: lalamove.com

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