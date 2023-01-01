WebCatalog
Lalamove

Lalamove

lalamove.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Lalamove على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Lalamove هي الشركة الرائدة في مجال توفير خدمات التوصيل والبريد السريع ومنصة تأجير الشاحنات في نفس اليوم في هونغ كونغ. يقوم تطبيق الهاتف المحمول الخاص بنا بتوصيل السائقين على الفور لتقديم الخدمات عند الطلب بنقرة واحدة فقط. يقوم شركاؤنا السائقون بتشغيل مجموعة واسعة من المركبات بما في ذلك الشاحنات والشاحنات الصغيرة والدراجات النارية لتوصيل أي شيء تقريبًا بأي حجم.

الموقع الإلكتروني: lalamove.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Lalamove. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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