WebCatalog
Chope

Chope

chope.co

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Chope على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

احجز على الفور في أكثر من 2000 مطعم من أفضل المطاعم في سنغافورة وهونج كونج وشانغهاي وبكين وبانكوك وبالي وجاكرتا. احجز مطعمًا واحصل على Chop-Dollars!

الموقع الإلكتروني: chope.co

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Chope. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Viu

Viu

viu.com

EazyDiner

EazyDiner

eazydiner.com

JobsDB

JobsDB

jobsdb.com

Hong Kong Airlines

Hong Kong Airlines

hkairlines.com

TableCheck

TableCheck

tablecheck.com

Resy

Resy

resy.com

Cathay Pacific

Cathay Pacific

cathaypacific.com

Christian Connection

Christian Connection

christianconnection.com

Bangkok Airways

Bangkok Airways

bangkokair.com

Fiji Airways

Fiji Airways

fijiairways.com

Luxury Escapes

Luxury Escapes

luxuryescapes.com

AfterShip

AfterShip

aftership.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية