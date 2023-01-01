Handy هي المنصة الرائدة لربط الأفراد الذين يبحثون عن الخدمات المنزلية بمتخصصي الخدمة المستقلين ذوي الجودة العالية والذين تم فحصهم مسبقًا. بدءًا من التنظيف المنزلي وحتى الخدمات اليدوية، تقوم شركة Handy على الفور بمطابقة آلاف العملاء كل أسبوع مع المتخصصين ذوي التصنيف العالي في المدن في جميع أنحاء العالم. من خلال عملية حجز سلسة مدتها 60 ثانية، والدفع الآمن، وبدعم من ضمان السعادة، فإن Handy هي الطريقة الأسهل والأكثر ملاءمة لحجز الخدمات المنزلية.

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