WebCatalog
Handy.com

Handy.com

handy.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Handy.com على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Handy هي المنصة الرائدة لربط الأفراد الذين يبحثون عن الخدمات المنزلية بمتخصصي الخدمة المستقلين ذوي الجودة العالية والذين تم فحصهم مسبقًا. بدءًا من التنظيف المنزلي وحتى الخدمات اليدوية، تقوم شركة Handy على الفور بمطابقة آلاف العملاء كل أسبوع مع المتخصصين ذوي التصنيف العالي في المدن في جميع أنحاء العالم. من خلال عملية حجز سلسة مدتها 60 ثانية، والدفع الآمن، وبدعم من ضمان السعادة، فإن Handy هي الطريقة الأسهل والأكثر ملاءمة لحجز الخدمات المنزلية.

الموقع الإلكتروني: handy.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Handy.com. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Better

Better

better.com

Brownells

Brownells

brownells.com

Amazon Pay

Amazon Pay

pay.amazon.com

TodayTix

TodayTix

todaytix.com

Porch

Porch

porch.com

Finix

Finix

finix.com

Ruul

Ruul

ruul.io

Synder

Synder


Beehire

Beehire

beehire.com

Ribbon

Ribbon

ribbonhome.com

DrainX

DrainX

drainx.com

HomeTriangle

HomeTriangle

hometriangle.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية