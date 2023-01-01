WebCatalog
TodayTix

TodayTix

todaytix.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من TodayTix على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

TodayTix هو تطبيق التذاكر الأعلى تقييمًا لسبب ما. استعرض آلاف التجارب المسرحية في أكثر من 15 مدينة عالمية، واحصل على أسعار حصرية على كل من التذاكر في نفس اليوم والعروض المسبقة، وقم بتسجيل الخروج في ثوانٍ عبر طرق دفع متعددة ومريحة. بغض النظر عن مكان وجودك، أو العرض الذي تريد مشاهدته، أو متى تريد مشاهدته: لدينا مقعد لك.

الموقع الإلكتروني: todaytix.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ TodayTix. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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