GigRev
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الموقع الإلكتروني: shop.gigrev.com
احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من GigRev على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.
قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.
يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.
باستخدام تطبيق GigRev المباشر للمعجبين، يمكنك البث المباشر لمعجبيك، وتحميل الصور، ومقاطع الفيديو والموسيقى الحصرية، وبيع البضائع، وقائمة العروض والأحداث، والسماح بالوصول الحصري إلى تذاكر ما قبل البيع. كل هذا أثناء معرفة من هم معجبيك حقًا. لذا، إذا كنت تريد أكثر من مجرد مشاهدة، أو الاستماع أو ترغب في قياس نجاحك، فيمكننا إعادتك إلى مقعد القيادة. التسويق المباشر للمعجبين يعمل!
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الموقع الإلكتروني: shop.gigrev.com
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