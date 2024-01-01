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GigRev

GigRev

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: shop.gigrev.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من GigRev على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

باستخدام تطبيق GigRev المباشر للمعجبين، يمكنك البث المباشر لمعجبيك، وتحميل الصور، ومقاطع الفيديو والموسيقى الحصرية، وبيع البضائع، وقائمة العروض والأحداث، والسماح بالوصول الحصري إلى تذاكر ما قبل البيع. كل هذا أثناء معرفة من هم معجبيك حقًا. لذا، إذا كنت تريد أكثر من مجرد مشاهدة، أو الاستماع أو ترغب في قياس نجاحك، فيمكننا إعادتك إلى مقعد القيادة. التسويق المباشر للمعجبين يعمل!

الفئات:

Productivity
برامج التواصل الاجتماعي الأخرى

الموقع الإلكتروني: shop.gigrev.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ GigRev. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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vidiq.com

Minea

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app.minea.com

Ripl

Ripl

ripl.com

Predis

Predis

predis.ai

Bio Link

Bio Link

bio.link

Social Champ

Social Champ

socialchamp.io

Submagic

Submagic

submagic.co

Smash Balloon

Smash Balloon

smashballoon.com

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Napster

napster.com

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