باستخدام تطبيق GigRev المباشر للمعجبين، يمكنك البث المباشر لمعجبيك، وتحميل الصور، ومقاطع الفيديو والموسيقى الحصرية، وبيع البضائع، وقائمة العروض والأحداث، والسماح بالوصول الحصري إلى تذاكر ما قبل البيع. كل هذا أثناء معرفة من هم معجبيك حقًا. لذا، إذا كنت تريد أكثر من مجرد مشاهدة، أو الاستماع أو ترغب في قياس نجاحك، فيمكننا إعادتك إلى مقعد القيادة. التسويق المباشر للمعجبين يعمل!

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