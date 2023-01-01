Tixel هو سوق آمن لإعادة البيع للتذاكر المستعملة في الولايات المتحدة. يمكنك بسهولة إعادة بيع التذاكر غير المستخدمة لمحب موسيقى آخر أو شراء تذكرة لحضور عرض بيعت تذاكره بالكامل.

الموقع الإلكتروني: tixel.com

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