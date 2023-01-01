تعرف على Ola، تطبيق نقل الركاب الذي يوفر أعلى مستويات الأمان لجميع الركاب والسائقين. مع أكثر من 2 مليون سائق وسيارة أجرة في أكثر من 250 مدينة حول العالم، نوفر لك التغطية في الهند والمملكة المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا.

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