Amazon Pay هو خيار دفع ودفع موثوق به وآمن ومدعوم بتقنية Amazon وابتكارها وخدمات إدارة المخاطر القوية.

الموقع الإلكتروني: pay.amazon.com

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