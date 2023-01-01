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BudgetAir

BudgetAir

budgetair.com

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من BudgetAir على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

قارن الرحلات الجوية إلى أكثر من 9000+ وجهة حول العالم على موقع BudgetAir.com. ✓ عضو في اتحاد النقل الجوي الدولي (IATA) ✓ آمن ومأمون ✓ خدمة العملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع

الموقع الإلكتروني: budgetair.com

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