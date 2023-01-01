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Zeroheight

Zeroheight

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الموقع الإلكتروني: zeroheight.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Zeroheight على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بإنشاء أدلة جميلة لأسلوب المعيشة وقم بتوثيق جميع موارد نظام التصميم الخاص بك في مكان واحد. أدلة نمط الارتفاع الصفري هي: - سريع الإعداد والصيانة - سهلة الاستخدام بحيث يمكن لأي شخص تحريرها - متزامن مع أنماط Figma وSketch وcode

الموقع الإلكتروني: zeroheight.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Zeroheight. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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