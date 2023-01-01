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Font Awesome

Font Awesome

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الموقع الإلكتروني: fontawesome.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Font Awesome على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

حصلت مجموعة الأيقونات الأكثر شهرة والأسهل استخدامًا في العالم على ترقية للتو. المزيد من الرموز. المزيد من الأنماط. المزيد من الخيارات.

الموقع الإلكتروني: fontawesome.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Font Awesome. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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