بدائل - Knak Templates

Knak Enterprise

knak.com

منصة إنشاء حملات قابلة للتطوير لفرق التسويق في المؤسسات. تتيح Knak Enterprise التعاون الفعال عبر فرق التسويق العالمية اللامركزية، مع الحفاظ على التحكم في العلامة التجارية. قم بتمكين موظفيك من إنشاء رسائل بريد إلكتروني وصفحات مقصودة رائعة في دقائق معدودة، دون الحاجة إلى أي تعليمات برمجية.