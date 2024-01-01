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CritSend is the solution for your deliverability issues. Founded in 2007, CritSend developed the first service to face the deliverability challenge of transactional emails. CritSend's goal: Facilitating the delivery of emails in your clients’ inbox. Aware of deliverability challenges, CritSend decided to offer you a complete service to face them.

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الموقع الإلكتروني: critsend.com

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