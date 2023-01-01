AirDroid
WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.
الموقع الإلكتروني: airdroid.com
احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من AirDroid على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.
قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.
يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.
الوصول إلى هاتف/جهاز لوحي يعمل بنظام Android من جهاز الكمبيوتر عن بعد وبشكل آمن. إدارة الرسائل القصيرة والملفات والصور ومقاطع الفيديو وWhatsApp وLine وWeChat والمزيد على الكمبيوتر.
الموقع الإلكتروني: airdroid.com
إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ AirDroid. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.