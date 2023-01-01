Google Maps

خرائط جوجل هي خدمة خرائط ويب تم تطويرها بواسطة جوجل. وهو يوفر صور الأقمار الصناعية والتصوير الجوي وخرائط الشوارع وإطلالات بانورامية تفاعلية بزاوية 360 درجة للشوارع (عرض الشوارع) وظروف حركة المرور في الوقت الفعلي وتخطيط الطريق للسفر سيرًا على الأقدام أو السيارة أو الدراجة أو الهواء (في النسخة التجريبية)، أو وسائل النقل العام. . في عام 2020، تم استخدام خرائط Google من قبل أكثر من مليار شخص كل شهر. بدأت خرائط Google كبرنامج سطح مكتب C++ في شركة Where 2 Technologies. وفي أكتوبر 2004، استحوذت شركة جوجل على الشركة وحولتها إلى تطبيق ويب. بعد الاستحواذ الإضافي على شركة تصور البيانات الجغرافية المكانية ومحلل حركة المرور في الوقت الفعلي، تم إطلاق خرائط Google في فبراير 2005. وتستخدم الواجهة الأمامية للخدمة JavaScript وXML وAjax. تقدم خرائط Google واجهة برمجة التطبيقات (API) التي تسمح بتضمين الخرائط على مواقع ويب تابعة لجهات خارجية، وتوفر محدد مواقع للشركات والمؤسسات الأخرى في العديد من البلدان حول العالم. سمح مصمم خرائط Google للمستخدمين بتوسيع وتحديث خرائط الخدمة بشكل تعاوني في جميع أنحاء العالم ولكن تم إيقافه اعتبارًا من مارس 2017. ومع ذلك، لم يتم إيقاف المساهمات الجماعية في خرائط Google حيث أعلنت الشركة أنه سيتم نقل هذه الميزات إلى برنامج المرشدين المحليين من Google. عرض القمر الصناعي هو عرض "من أعلى إلى أسفل" أو منظر علوي؛ معظم الصور عالية الدقة للمدن هي تصوير جوي مأخوذ من طائرات تحلق على ارتفاع 800 إلى 1500 قدم (240 إلى 460 مترًا)، في حين أن معظم الصور الأخرى مأخوذة من الأقمار الصناعية. لا يزيد عمر الكثير من صور الأقمار الصناعية المتاحة عن ثلاث سنوات ويتم تحديثها بشكل منتظم. استخدمت خرائط جوجل شكلاً مختلفًا من إسقاط مركاتور، وبالتالي لم تتمكن من إظهار المناطق المحيطة بالقطبين بدقة. في أغسطس 2018، تم تحديث إصدار سطح المكتب من خرائط جوجل لإظهار كرة أرضية ثلاثية الأبعاد. لا يزال من الممكن العودة إلى الخريطة ثنائية الأبعاد في الإعدادات. تم إصدار خرائط Google لأجهزة Android وiOS في سبتمبر 2008 وتتميز بميزة التنقل عبر نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) خطوة بخطوة بالإضافة إلى ميزات المساعدة المخصصة لوقوف السيارات. في أغسطس 2013، تم تحديده ليكون التطبيق الأكثر شعبية في العالم للهواتف الذكية، حيث يستخدمه أكثر من 54٪ من مالكي الهواتف الذكية على مستوى العالم مرة واحدة على الأقل. ، تم الإبلاغ عن أن التطبيق يضم 2 مليار مستخدم على Android، إلى جانب العديد من خدمات Google الأخرى بما في ذلك YouTube وChrome وGmail والبحث وGoogle Play، كما وصلت خرائط Google إلى أكثر من مليار مستخدم شهريًا.

الموقع الإلكتروني: google.com

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