WebCatalog
腾讯地图

腾讯地图

map.qq.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من 腾讯地图 على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

يوفر خدمات متعددة مثل تصفح الخرائط والاستعلام عن العناوين والبحث عن نقاط الاهتمام والنقل بالحافلات وملاحة القيادة ومسار الحافلات والاستعلام عن الموقع في أكثر من 400 مدينة في جميع أنحاء البلاد. خرائط تينسنت عبارة عن تطبيق وتقنية لخدمة خرائط سطح المكتب والويب مقدمة من تينسنت، تقدم صور الأقمار الصناعية وخرائط الشوارع وعرض الشوارع ومنظورات العرض التاريخي، بالإضافة إلى وظائف مثل مخطط الطريق للسفر سيرًا على الأقدام أو بالسيارة أو بوسائل النقل العام .

الموقع الإلكتروني: map.qq.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ 腾讯地图. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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