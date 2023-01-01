يوفر خدمات متعددة مثل تصفح الخرائط والاستعلام عن العناوين والبحث عن نقاط الاهتمام والنقل بالحافلات وملاحة القيادة ومسار الحافلات والاستعلام عن الموقع في أكثر من 400 مدينة في جميع أنحاء البلاد. خرائط تينسنت عبارة عن تطبيق وتقنية لخدمة خرائط سطح المكتب والويب مقدمة من تينسنت، تقدم صور الأقمار الصناعية وخرائط الشوارع وعرض الشوارع ومنظورات العرض التاريخي، بالإضافة إلى وظائف مثل مخطط الطريق للسفر سيرًا على الأقدام أو بالسيارة أو بوسائل النقل العام .

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