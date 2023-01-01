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百度地图

百度地图

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الموقع الإلكتروني: map.baidu.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من 百度地图 على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تصفح الخرائط، وابحث عن المواقع، وتحقق من طرق قيادة الحافلات، وتحقق من ظروف حركة المرور في الوقت الفعلي، ودليل السفر ومساعد الحياة. يوفر تصفح خريطة خط مترو الأنفاق والاستعلام عن خطة الحافلات ومعلومات دقيقة عن الأجرة والوقت. خرائط بايدو (خرائط بايدو) عبارة عن حل لرسم خرائط سطح المكتب والجوال يشبه خرائط جوجل، ولكنه يغطي منطقة الصين الكبرى فقط.

الموقع الإلكتروني: map.baidu.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ 百度地图. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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