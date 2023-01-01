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艺龙

艺龙

elong.com

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من 艺龙 على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

تغطي قناة eLong Hotel Channel 1.1 مليون فندق حول العالم، مما يوفر لك تجربة إقامة عالية الجودة وخدمة عملاء على مدار 7 * 24 ساعة لمساعدتك في حل جميع مشكلاتك. يمكنك مقارنة الأسعار في الوقت الفعلي وعرض صور الفندق الحقيقية وتصفح الصور الحقيقية تقييمات المستخدمين، وما إلى ذلك. اختر فندقًا مريحًا وعالي الجودة بأي وسيلة. اجعل رحلتك أكثر أمانًا!

الموقع الإلكتروني: elong.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ 艺龙. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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