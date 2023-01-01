WebCatalog
京东

京东

jd.com

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JD.COM - مركز تسوق محترف وشامل عبر الإنترنت، يوفر لك خيارات تسوق حقيقية منخفضة السعر وتجربة خدمة مريحة وعالية الجودة. تأتي المنتجات من مئات الآلاف من تجار العلامات التجارية حول العالم، بما في ذلك الأجهزة المنزلية والهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر والملابس والمفروشات المنزلية والأم والطفل والجمال والعناية الشخصية والأغذية والأغذية الطازجة وغيرها من الفئات الغنية لتلبية احتياجات التسوق المتنوعة. JD.com, Inc.، والمعروفة أيضًا باسم Jingdong وكانت تسمى سابقًا 360buy، هي شركة صينية للتجارة الإلكترونية مقرها في بكين، وهي واحدة من شركتي تجارة التجزئة الضخمة عبر الإنترنت B2C في الصين من حيث حجم المعاملات والإيرادات، وهي عضو في Fortune Global 500 ومنافس رئيسي لشركة Tmall التي تديرها علي بابا.

الموقع الإلكتروني: jd.com

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