WebCatalog
QQ邮箱

QQ邮箱

mail.qq.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من QQ邮箱 على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

يوفر QQ Mailbox خدمات بريد إلكتروني فعالة ومستقرة ومريحة لمئات الملايين من المستخدمين. يمكنك استخدامه على صفحات الويب الخاصة بالكمبيوتر، وعملاء iOS/iPad، وعملاء Android لإرسال مرفقات كبيرة من الجيل الثالث عبر البريد الإلكتروني وتجربة وظائف خاصة مثل محطة نقل الملفات والتقويم والمفكرة وزجاجة الانجراف. البريد الإلكتروني QQ، البقاء على اتصال.

الموقع الإلكتروني: mail.qq.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ QQ邮箱. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

拼多多

拼多多

yangkeduo.com

百度图片

百度图片

image.baidu.com

乐视视频

乐视视频

le.com

163网易免费邮

163网易免费邮

mail.163.com

印象笔记

印象笔记

yinxiang.com

FlowUs

FlowUs

flowus.cn

文本派

文本派

txtpad.cn

中国大学MOOC

中国大学MOOC

icourse163.org

百度脑图

百度脑图

naotu.baidu.com

旅法师营地

旅法师营地

iyingdi.com

脉脉

脉脉

maimai.cn

纽约时报

纽约时报

cn.nytimes.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية