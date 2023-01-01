يوفر QQ Mailbox خدمات بريد إلكتروني فعالة ومستقرة ومريحة لمئات الملايين من المستخدمين. يمكنك استخدامه على صفحات الويب الخاصة بالكمبيوتر، وعملاء iOS/iPad، وعملاء Android لإرسال مرفقات كبيرة من الجيل الثالث عبر البريد الإلكتروني وتجربة وظائف خاصة مثل محطة نقل الملفات والتقويم والمفكرة وزجاجة الانجراف. البريد الإلكتروني QQ، البقاء على اتصال.

الموقع الإلكتروني: mail.qq.com

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