美洽

美洽

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الموقع الإلكتروني: meiqia.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من 美洽 على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

ربط العملاء بالحميمية تزويد كل مؤسسة بمنصة خدمة عملاء ذكية لاكتساب العملاء والمبيعات ودعم الخدمة، جاهزة للاستخدام فور إخراجها من الصندوق

الموقع الإلكتروني: meiqia.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ 美洽. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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