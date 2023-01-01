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Baidu Wangpan (Baidu Network Disk)، سابقًا Baidu Cloud (Baidu Cloud) هي خدمة تخزين سحابية توفر تخزين البيانات. يوفر لك Baidu Cloud Disk خدمات النسخ الاحتياطي للشبكة والمزامنة والمشاركة للملفات. مساحة كبيرة، سرعة عالية، آمن ومستقر، يدعم تسريع شبكة التعليم، ويدعم الهواتف المحمولة. سجل الآن واحصل على فرصة الاستمتاع بـ 15 جيجا من مساحة التخزين المجانية

الموقع الإلكتروني: pan.baidu.com

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