موسوعة بايدو هي موسوعة إلكترونية مفتوحة ومجانية تهدف إلى إنشاء موسوعة معرفية صينية تغطي كافة مجالات المعرفة وتخدم جميع مستخدمي الإنترنت. هنا يمكنك المشاركة في تحرير الإدخال والمشاركة والمساهمة بمعرفتك. بايدو بايكي (بالصينية: موسوعة بايدو؛ بينيين: BƎidù BƎikē؛ مضاءة "موسوعة بايدو"، والمعروفة أيضًا باسم بايدو ويكي) هي موسوعة تعاونية عبر الإنترنت باللغة الصينية شبه منظمة مملوكة لشركة التكنولوجيا الصينية بايدو.

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