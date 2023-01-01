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بايدو تيبا - الجالية الصينية الرائدة في العالم. مهمة طيبة هي جمع الأشخاص ذوي التفكير المماثل معًا. سواء كان موضوعًا شائعًا أو موضوعًا متخصصًا، يمكنه بدقة جمع عدد كبير من مستخدمي الإنترنت ذوي التفكير المماثل لإظهار أسلوبهم الخاص، وتكوين صداقات مقربين، وبناء منصة تفاعلية فريدة من نوعها "لموضوع مثير للاهتمام". يغطي كتالوج Tieba جميع جوانب الألعاب والمناطق والأدب والرسوم المتحركة ونجوم الترفيه والحياة والرياضة وأجهزة الكمبيوتر والرقمية وغيرها، وهو منصة الاتصالات الصينية الرائدة عالميًا، فهو يوفر للأشخاص مساحة مجانية عبر الإنترنت للتعبير وتبادل الأفكار ، ويجمع بين الأشخاص ذوي التفكير المماثل. بايدو تيبا (بالصينية: baidu Tieba؛ بينيين: bàidù tiēbā؛ مضاءة. 'Baidu Post Bar') هي واحدة من منصات الاتصالات الصينية الأكثر استخدامًا، والتي تستضيفها شركة خدمات الويب الصينية بايدو، تأسست بايدو تيبا في 3 ديسمبر 2003. إنه مجتمع عبر الإنترنت يدمج بشكل كبير محرك بحث بايدو. يمكن للمستخدمين البحث عن منتدى موضوع مثير للاهتمام يُعرف باسم "الشريط" والذي سيتم إنشاؤه بعد ذلك إذا لم يكن موجودًا بالفعل. جمعت بايدو تيبا أكثر من 300 مليون مستخدم نشط شهريًا بحلول عام 2015 ، وبلغ إجمالي عدد مستخدميها المسجلين 1.5 مليار.اعتبارًا من 6 يونيو 2021، تضم بايدو تيبا 23,254,173 مجتمعًا.

الموقع الإلكتروني: tieba.baidu.com

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