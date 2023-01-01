صندوق البريد المجاني NetEase 163 - العلامة التجارية الأولى لصناديق البريد الصينية. يتم مضاعفة السعة تلقائيًا، وتدعم مرفقات بحجم 50 ميجابايت، كما يتم توفير خدمة المرفقات الفائقة 3G مجانًا عند فتح رقم هاتف محمول وبريد إلكتروني. يدعم برامج العميل المختلفة للإرسال والاستقبال، ويتجاوز معدل اعتراض البريد العشوائي 98%.

الموقع الإلكتروني: mail.163.com

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