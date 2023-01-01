WebCatalog
163网易免费邮

163网易免费邮

mail.163.com

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من 163网易免费邮 على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

صندوق البريد المجاني NetEase 163 - العلامة التجارية الأولى لصناديق البريد الصينية. يتم مضاعفة السعة تلقائيًا، وتدعم مرفقات بحجم 50 ميجابايت، كما يتم توفير خدمة المرفقات الفائقة 3G مجانًا عند فتح رقم هاتف محمول وبريد إلكتروني. يدعم برامج العميل المختلفة للإرسال والاستقبال، ويتجاوز معدل اعتراض البريد العشوائي 98%.

الموقع الإلكتروني: mail.163.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ 163网易免费邮. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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