يوفر برنامج التصميم عبر الإنترنت Canva عددًا كبيرًا من قوالب التصميم المجانية، التي تغطي العشرات من سيناريوهات التصميم مثل الملصقات، والسيرة الذاتية، وبطاقات العمل، والشعارات، والنشرات الإعلانية، وPPT، والصحف المكتوبة بخط اليد، والدعوات، ورموز QR، واللافتات، وما إلى ذلك، وآلاف أخرى الخطوط الصينية والإنجليزية وعشرات الملايين من المواد المصورة الأصلية متاحة للاستخدام. تصميم رائع، في أي وقت وفي أي مكان!

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