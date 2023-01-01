WebCatalog
Canva.cn

Canva.cn

canva.cn

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Canva.cn على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

يوفر برنامج التصميم عبر الإنترنت Canva عددًا كبيرًا من قوالب التصميم المجانية، التي تغطي العشرات من سيناريوهات التصميم مثل الملصقات، والسيرة الذاتية، وبطاقات العمل، والشعارات، والنشرات الإعلانية، وPPT، والصحف المكتوبة بخط اليد، والدعوات، ورموز QR، واللافتات، وما إلى ذلك، وآلاف أخرى الخطوط الصينية والإنجليزية وعشرات الملايين من المواد المصورة الأصلية متاحة للاستخدام. تصميم رائع، في أي وقت وفي أي مكان!

الموقع الإلكتروني: canva.cn

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Canva.cn. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

即时设计

即时设计

js.design

腾讯文档

腾讯文档

docs.qq.com

百度人工翻译

百度人工翻译

fanyi-pro.baidu.com

ProcessOn

ProcessOn

processon.com

花瓣

花瓣

huaban.com

文本派

文本派

txtpad.cn

Teambition

Teambition

account.teambition.com

百度学术

百度学术

xueshu.baidu.com

腾讯乐享

腾讯乐享

lexiangla.com

QQ空间

QQ空间

qzone.qq.com

艺龙

艺龙

elong.com

Kuaikanmanhua

Kuaikanmanhua

kuaikanmanhua.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية