يعد Tencent Docs مستندًا عبر الإنترنت يمكن التعاون فيه بين عدة أشخاص، ويمكن تحرير مستندات Word وExcel وPPT في نفس الوقت وحفظها في السحابة في الوقت الفعلي. يمكن تعيين أذونات الوصول إلى المستندات وتحريرها لأصدقاء QQ وWeChat، ويتم دعم إصدارات متعددة من قوالب مستندات Word وExcel وPPT.

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