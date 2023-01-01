WebCatalog
腾讯文档

腾讯文档

docs.qq.com

استخدام تطبيق الويب

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من 腾讯文档 على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

يعد Tencent Docs مستندًا عبر الإنترنت يمكن التعاون فيه بين عدة أشخاص، ويمكن تحرير مستندات Word وExcel وPPT في نفس الوقت وحفظها في السحابة في الوقت الفعلي. يمكن تعيين أذونات الوصول إلى المستندات وتحريرها لأصدقاء QQ وWeChat، ويتم دعم إصدارات متعددة من قوالب مستندات Word وExcel وPPT.

الموقع الإلكتروني: docs.qq.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ 腾讯文档. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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