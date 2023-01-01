خريطة ذهنية مجانية على الإنترنت أداة رسم احترافية وقوية تدعم التعاون عبر الإنترنت في الوقت الفعلي بين عدة أشخاص ويمكن استخدامها لرسم رسومات متنوعة مثل الرسوم البيانية النموذجية وUML وBPMN ومخططات طوبولوجيا الشبكة.

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