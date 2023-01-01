إن Instant Design عبارة عن أداة تصميم واجهة مستخدم تعاونية عبر الإنترنت. وهي عبارة عن رسم تعاوني عبر الإنترنت وإصدار محلي من Figma. وهي تحتوي على عدد كبير من موارد ومواد التصميم وتدعم استيراد الملفات المصدر بتنسيق رسم تخطيطي. يدعم العمل مثل إنشاء نماذج أولية تفاعلية، والحصول على التعليقات التوضيحية للتصميم، وقطع الرسومات بسرعة، والتعاون الجماعي.

الموقع الإلكتروني: js.design

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