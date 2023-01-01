WebCatalog
即时设计

即时设计

js.design

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من 即时设计 على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

إن Instant Design عبارة عن أداة تصميم واجهة مستخدم تعاونية عبر الإنترنت. وهي عبارة عن رسم تعاوني عبر الإنترنت وإصدار محلي من Figma. وهي تحتوي على عدد كبير من موارد ومواد التصميم وتدعم استيراد الملفات المصدر بتنسيق رسم تخطيطي. يدعم العمل مثل إنشاء نماذج أولية تفاعلية، والحصول على التعليقات التوضيحية للتصميم، وقطع الرسومات بسرعة، والتعاون الجماعي.

الموقع الإلكتروني: js.design

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ 即时设计. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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