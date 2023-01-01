Alibaba 1688 عبارة عن منصة شراء بالجملة للتجارة الإلكترونية B2B، تجمع عددًا كبيرًا من بائعي Taobao، وبائعي Tmall، وبائعي Weidian، وبائعي أعمال WeChat، ومستخدمي Qianniu، وبائعي Wangwang (Wangxin)، ورجال الأعمال غير المتصلين بالإنترنت لتحقيق الثراء. البائعين في ييوو، تنزيل تطبيق Alibaba على هاتفك المحمول يمكن أن يساعد أيضًا التسوق عبر الإنترنت للشركات الصغيرة والمتاجر الصغيرة في تحديد السلع واختيارها، وتجنيد المستثمرين والانضمام، ودعم دروبشيبينغ، وتجارة الملابس بالجملة وغيرها من الشركات. يمكن للمستخدمين العثور على مصادر البضائع في فئات مختلفة على المنصة (الملابس النسائية العصرية، ملابس الرجال، ملابس الأم والطفل، الديكور المنزلي ومواد البناء، الألعاب، الأدوات المنزلية، الضروريات اليومية، حافظة الهاتف المحمول بالجملة، إلخ).

الموقع الإلكتروني: 1688.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ 阿里巴巴 1688. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.