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يعد نظام خدمة العملاء 53KF علامة تجارية رائدة في الصناعة. المدخل مغطى بجميع القنوات، ومظهر الواجهة مخصص للغاية، وتتوفر منصة عمل الارتباط الكامل لخدمة العملاء. يساعد الاستقبال الذكي بمساعدة الروبوت وتقارير تحليل البيانات كاملة الأبعاد الشركات على زيادة المبيعات وزيادة معدلات الاحتفاظ وتقليل تكاليف العمالة.

الموقع الإلكتروني: 53kf.com

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