WebCatalog

53KF

53KF

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الموقع الإلكتروني: 53kf.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من 53KF على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

يعد نظام خدمة العملاء 53KF علامة تجارية رائدة في الصناعة. المدخل مغطى بجميع القنوات، ومظهر الواجهة مخصص للغاية، وتتوفر منصة عمل الارتباط الكامل لخدمة العملاء. يساعد الاستقبال الذكي بمساعدة الروبوت وتقارير تحليل البيانات كاملة الأبعاد الشركات على زيادة المبيعات وزيادة معدلات الاحتفاظ وتقليل تكاليف العمالة.

الموقع الإلكتروني: 53kf.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ 53KF. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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