يعد معسكر Planeswalker مكانًا دافئًا لتجمع اللاعبين. هنا يمكنك الاطلاع على معلومات في الوقت المناسب للغاية، واستراتيجيات احترافية فائقة، وقصص مثيرة للاهتمام للغاية، وأدوات مفيدة للغاية لـ Hearthstone، وMagic: The Gathering، وBaiwen، وShadowverse، وGwent وغيرها من الألعاب.

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