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旅法师营地

旅法师营地

iyingdi.com

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قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

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يعد معسكر Planeswalker مكانًا دافئًا لتجمع اللاعبين. هنا يمكنك الاطلاع على معلومات في الوقت المناسب للغاية، واستراتيجيات احترافية فائقة، وقصص مثيرة للاهتمام للغاية، وأدوات مفيدة للغاية لـ Hearthstone، وMagic: The Gathering، وBaiwen، وShadowverse، وGwent وغيرها من الألعاب.

الموقع الإلكتروني: iyingdi.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ 旅法师营地. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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