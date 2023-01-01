هل تريد التدرب على العزف على البيانو أو تعلمه ولكنك لا تستطيع العثور على النتيجة الموسيقية؟ لا يمكن العثور على رفيق؟ هل تريد أن ترى ما هو شائع هذه الأيام؟ يأتي وننظر لها. هذا كتاب موسيقى مصمم خصيصًا للهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية لتلبية احتياجات الأشخاص المختلفين في جميع المراحل، بدءًا من المبتدئين وحتى التدوين الموسيقي البسيط، وحتى التعلم التدريجي وممارسة العزف على الأوتار والغناء. مكتبة علامات تبويب الموسيقى الأذكى والأكثر شمولاً، تدعم حاليًا علامات تبويب الجيتار وعلامات تبويب القيثارة. الملايين من الاتصالات المجتمعية، وتحميل ومشاركة المقطوعات الموسيقية عالية الجودة، والعثور على حزم المقطوعات الموسيقية.

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