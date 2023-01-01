بدائل - 百度地图

Google Maps

google.com

خرائط جوجل هي خدمة خرائط ويب تم تطويرها بواسطة جوجل. وهو يوفر صور الأقمار الصناعية والتصوير الجوي وخرائط الشوارع وإطلالات بانورامية تفاعلية بزاوية 360 درجة للشوارع (عرض الشوارع) وظروف حركة المرور في الوقت الفعلي وتخطيط الطريق للسفر سيرًا على الأقدام أو السيارة أو الدراجة أو الهواء (في النسخة التجريب...