WebCatalog
OpenStreetMaps

OpenStreetMaps

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: openstreetmap.org

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من OpenStreetMaps على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

OpenStreetMap هي خريطة العالم المجانية من ويكي.

الموقع الإلكتروني: openstreetmap.org

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ OpenStreetMaps. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

BatchGeo

BatchGeo

batchgeo.com

Guru

Guru

getguru.com

YNAW

YNAW

youneedawiki.com

Mapstr

Mapstr

mapstr.com

Zoom Earth

Zoom Earth

zoom.earth

Polybook

Polybook

polybook.app

Tiddlyhost

Tiddlyhost

tiddlyhost.com

MapAnt Switzerland

MapAnt Switzerland

mapant.ch

나무위키

나무위키

namu.wiki

Axosoft

Axosoft

axosoft.com

StreetEasy

StreetEasy

streeteasy.com

Wikispecies

Wikispecies

wikimedia.org

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar
    Monobox
    Monobox
    Translatium
    Translatium

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية