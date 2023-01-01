MapAnt Switzerland

MapAnt.ch هي خريطة يتم إنشاؤها تلقائيًا لسويسرا وليختنشتاين من البيانات الجغرافية المتاحة مجانًا. MapAnt.ch هي خدمة تقدمها OCAD AG.

الموقع الإلكتروني: mapant.ch

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