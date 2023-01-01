Plane Finder هي خدمة تتبع الرحلات الجوية في الوقت الفعلي ومقرها المملكة المتحدة والتي تم إطلاقها في عام 2009، وهي قادرة على عرض بيانات الرحلة على مستوى العالم. تتضمن البيانات المتاحة أرقام الرحلات الجوية، ومدى سرعة تحرك الطائرة، وارتفاعها ووجهة السفر. تتوفر العديد من أشكال الخدمة كتطبيقات للهواتف المحمولة بما في ذلك الإصدارات المجانية والمتميزة ثلاثية الأبعاد والواقع المعزز. يمكن الوصول إلى خريطة تتبع الرحلة وقاعدة البيانات عن طريق متصفحات الويب. يسمح Plane Finder للمستخدمين المسجلين بمشاركة بيانات ADS-B وMLAT الخاصة بهم عبر عميل Plane Finder ADS-B، المتوفر لأنظمة التشغيل macOS وWindows وLinux. يدعم Plane Finder مخططات VFR من NATS وكان أول تطبيق رئيسي لتتبع الرحلات الجوية يقدم ميزة إعادة التشغيل، مما يسمح للمستخدمين بإعادة تشغيل الرحلات الجوية التي يعود تاريخها إلى عام 2011.

الموقع الإلكتروني: planefinder.net

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