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Plane Finder

Plane Finder

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الموقع الإلكتروني: planefinder.net

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Plane Finder على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Plane Finder هي خدمة تتبع الرحلات الجوية في الوقت الفعلي ومقرها المملكة المتحدة والتي تم إطلاقها في عام 2009، وهي قادرة على عرض بيانات الرحلة على مستوى العالم. تتضمن البيانات المتاحة أرقام الرحلات الجوية، ومدى سرعة تحرك الطائرة، وارتفاعها ووجهة السفر. تتوفر العديد من أشكال الخدمة كتطبيقات للهواتف المحمولة بما في ذلك الإصدارات المجانية والمتميزة ثلاثية الأبعاد والواقع المعزز. يمكن الوصول إلى خريطة تتبع الرحلة وقاعدة البيانات عن طريق متصفحات الويب. يسمح Plane Finder للمستخدمين المسجلين بمشاركة بيانات ADS-B وMLAT الخاصة بهم عبر عميل Plane Finder ADS-B، المتوفر لأنظمة التشغيل macOS وWindows وLinux. يدعم Plane Finder مخططات VFR من NATS وكان أول تطبيق رئيسي لتتبع الرحلات الجوية يقدم ميزة إعادة التشغيل، مما يسمح للمستخدمين بإعادة تشغيل الرحلات الجوية التي يعود تاريخها إلى عام 2011.

الموقع الإلكتروني: planefinder.net

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Plane Finder. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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