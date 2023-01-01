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Swisscom myCloud

Swisscom myCloud

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الموقع الإلكتروني: mycloud.swisscom.ch

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Swisscom myCloud على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Swisscom myCloud: التخزين السحابي في سويسرا للصور ومقاطع الفيديو والملفات الأخرى. Swisscom كمزود سحابي من سويسرا – بديل لـ Dropbox.

الموقع الإلكتروني: mycloud.swisscom.ch

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Swisscom myCloud. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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