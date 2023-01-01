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Swisscom myCloud: التخزين السحابي في سويسرا للصور ومقاطع الفيديو والملفات الأخرى. Swisscom كمزود سحابي من سويسرا – بديل لـ Dropbox.

الموقع الإلكتروني: mycloud.swisscom.ch

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